شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تعلن إتمام "أكبر وأطول عملية إجلاء غربية" من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها أتمّت عملية الإجلاء الغربية "الأكبر والأطول" من السودان منذ بدء الصراع المسلح بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وذكرت في بيان لها أنها سوف توفر ما قيمته 5 ملايين جنيه من المساعدات "المنقذة للأرواح" للفارين من السودان بسبب العنف الذي اندلع منتصف أبريل الماضي.

وأشار بيان حكومي إلى أن آخر رحلة بريطانية غادرت من مطار "بورتسودان" ليل أمس بعد 8 أيام من عملية إجلاء بعدة طرق.

وأفاد البيان بأنه تم إجلاء 2450 شخصاً عن طريق مطار "وادي سيدنا" ومطار "بورتسودان" منذ بدء رحلات الإجلاء يوم السبت 25 أبريل.

وبحسب البيان، غادرت آخر رحلة إجلاء بريطانية من مطار "بورتسودان" ليل يوم 3 مايو، لتكون خاتمة أطول وأكبر عملية إجلاء نفذها بلد غربي.

وأشار البيان إلى أن "هذه العملية الناجحة أجْلت ما يربو على 2450 شخصاً على متن 30 رحلة، الغالبية العظمى منهم مواطنون بريطانيون وأفراد عائلاتهم".