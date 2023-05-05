موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر مايو

ياسر رشاد - القاهرة -

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 بالزيادة الجديدة 25 في المائة لجميع المستحقين، الإثنين الموافق 15 مايو الجاري.

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الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة

وتأتي الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي، لـ 5.2 مليون أسرة، يشمل 22 مليون مواطن مستفيد.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

- إدخال الرقم القومي للمستفيد منم معاش تكافل وكرامة.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- تدوين المستفيد من معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص المستفيد من الدعم.

- النقر على كلمة استعلام، وستظهر جميع البيانات.

قيمة الزيادة الجديدة لـ"معاش تكافل وكرامة"

- من يتقاضى معاش بقيمة 500 جنيه، سوف يحصل على 625 جنيهًا.

- من يتقاضى معاش450 جنيهًا بعد الزيادة يحصل على 562.5 جنيه.

- من يتقاضى معاش تكافل وكرامة من ذوي الهمم 450 جنيهًا يحصل على 562.5 جنيه.

- يحصل عملاء كرامة من الأيتام على مبلغ 437.5 جنيه بدلًا من 350 جنيهًا.