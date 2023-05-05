السعودية تثبت حضورها في تتويج الملك تشارلز الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - وصل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد، إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وفق روسيا اليوم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير الأمير تركي بن محمد بن فهد توجه إلى المملكة المتحدة نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ومن المقرر تتويج تشارلز ملكا بشكل رسمي في كنيسة وستمنستر في لندن، في حفل يحضره رؤساء دول وشخصيات أجنبية، خلفا لوالدته الملكة إليزابيث التي توفيت في سبتمبر الماضي.

ويشارك نحو 80 رئيس دولة وحكومة وملكا وأميرا وآلاف الشخصيات في حفل التتويج، حيث اقتصرت دعوات حضور الحفل على الدول التي تتمتع بعلاقات دبلوماسية كاملة مع بريطانيا، ولم توجه الدعوة لكل من روسيا وروسيا البيضاء وإيران

وميانمار وسوريا وأفغانستان وفنزويلا.

كما أن عددا من القادة العرب سيشاركون في حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الذي سيقام يوم السبت 6 مايو.

ومع ذلك، فإن أحد أبرز الأسماء التي ستتغيب عن الحفل هو الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسينوب عنه في الحفل زوجته جيل بايدن.

وسيرتدي تشارلز وزوجته كاميلا مجموعتين من الثياب في حفل التتويج، وهي ثياب رسمية قرمزية عند الوصول، وثياب ملكية أرجوانية عند المغادرة، جرى تفصيلها منذ 334 عاما، وسيقام الحفل وفق طقوس تعود لألف عام.