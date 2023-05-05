شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات تلاحق الطالب "الغشاش".. حرمان من الامتحان ورسوب بكل المواد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على عقوبات حاسمة تسهم في منع حالات الغش داخل لجان الامتحان بمختلف المراحل الدراسية، مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر .

وقد نصت المادة الأولى من القانون، على النحو التالي:

1.يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات .

2. غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه ، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية .

3.يعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين .

4. يتم حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته .

5. يعتبر الطالب راسبًا في جميع المواد.

6.في حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين .