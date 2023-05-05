شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ إبريل الماضي بحضور المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، وشهد الحوار الوطني، محطات هامة في مرحلته التحضيرية ،وجهود جدية اتخذها الحوار في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقاد دائم لمجلس الأمناء، نصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية، وحول الفئات المشاركة في جلسات الحوار الوطني، فهي كالتالي:

ـ مقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني.

ـ أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين باللجان.

ـ أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

ـ منظمات المجتمع المدني.

ـ الإعلاميين وكتاب رأي.

ـ رؤساء الجامعات والمراكز البحثية.

ـ الشباب من القوى السياسية المختلفة.

ـ رجال الدين.

ـ أعضاء مجلس النواب والشيوخ.