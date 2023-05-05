انت الان تتابع خبر الدعم السريع يعلن تمديد الهدنة الانسانية لـ72 ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب الحساب الرسمي للدعم السريع على "تويتر": استجابة لوساطة أميركية- سعودية، نعلن تمديد أجل الهدنة لـ 72 ساعة إضافية، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة.

نؤكد قبولنا طلب وقف إطلاق النار والالتزام به.

واضاف: نعلن ترحيبنا بالمبادرات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكد ان قوات الدعم السريع التزامها الصارم بالهدنة المعلنة، مطالبة الجيش بفعل الأمر نفسه.

ويأتي هذا التطور بعد انتهاء اليوم الأول من هدنة تستمر 7 أيام أعلن الجيش السوداني الموافقة عليها، علما بأن الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد) هي التي اقترحت الهدنة.

وأكدت قوات الدعم السريع على التزامها بالهدنة الإنسانية، لكنها لم تأت على ذكر مسألة الأيام السبعة.