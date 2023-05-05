وزير الخارجية الأردني: الجامعة العربية ستنظر قريبًا جدًا في عودة سوريا

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف الصفدي، في مقابلة مع قناة "CNN" الأمريكية، أن "الأردن توصل، منذ فترة، إلى ورقة طورت إلى مبادرة أردنية تستند إلى دور عربي رائد عبر نهج خطوة بخطوة، بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا".

وحول الموقف الأمريكي، قال الصفدي: "عندما تم التوصل إلى مبادرتنا ناقشناها مع الولايات المتحدة وهم شركاؤنا وحلفاؤنا ونحن نعمل عن كثب معًا، دول عربية أخرى فعلت ذلك أيضًا، ما نتحدث عنه الآن هو عملية سياسية يكون للعرب فيها دور قيادي في جهود محاولة إيجاد حل للأزمة".



وتابع الوزير الأردني: "استضفنا منذ يومين اجتماعًا في عمّان ضم الأردن ومصر والسعودية والعراق إلى جانب سوريا، متابعة لاجتماع استضافته السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر، لنرَ ما يمكن القيام به من أجل العمل معًا للوصول إلى حل يتوافق مع القرار 2254 وعلى أساس نهج خطوة بخطوة".

وأردف: "الولايات المتحدة حليف رئيس لنا ونحن نجري تلك المحادثة، وأعتقد أننا نريد الغاية نفسها من حيث الحل الذي يعالج جميع التداعيات الأمنية والسياسية للأزمة، ولكي ننجح سنحتاج جميعًا إلى العمل معًا في ذلك".

ونوه الصفدي إلى أن "بيان عمّان كان واضحًا جدًا بأن ما نقوم به هو جهد من شأنه أن يضع نهاية واقعية للأزمة ويأخذنا بعيدًا عن الوضع الراهن غير المجدي والخطير حيث لا شيء يتحرك للأمام والوضع يتدهور".

