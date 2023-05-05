انت الان تتابع خبر طقس العراق.. عودة للعواصف الترابية وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من الاحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً وأحياناً يكون غائماً جزئياً ويتحول في أقسامها الغربية الى مغبر بعد الظهر، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً ويتحول في أقسامها الغربية الى مغبر مساءً، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً الى غائم جزئي يتحول الى مغبر ابتداءً من الأقسام الغربية مع فرصة لحدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية أحياناً ويتحول الى مغبر بعد الظهر ابتداءً من الأقسام الغربية ،ولا تغير في درجات الحرارة ،أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ويتحول الى مغبر ابتداءً من الأقسام الغربية ،ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق ".

وبين، أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلاً ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع غبار خفيف يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".

ولفت إلى، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً واحياناً يكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

