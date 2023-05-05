وشم ميسي الجديد يشعل مواقع التواصل.. ما علاقة برشلونة؟

كما يوجد بالوشم، رقم 10، وعلم الأرجنتين، وشعار نادي برشلونة، نسبة للرموز التي ميزت حياته المهنية.

وربطت الجماهير صورة وشم شعار برشلونة على قدم ميسي برغبة اللاعب الأرجنتيني في العودة لناديه السابق، الذي توج معه بكل البطولات الممكنة.

ويرغب برشلونة في استعادة خدمات ليونيل ميسي، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، خاصة مع عدم توصله إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن تجديد عقده.

ولكن بسبب الأزمات المالية وخطة الإنفاق يبدو أنه من الصعب عودة ميسي للنادي الكتالوني، في ظل عرضين مقدمين من إنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان في العام 2021 ووقع على عقد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث، لكن إدارة النادي العاصمة الفرنسية قررت عدم تفعيل بند التمديد.