انت الان تتابع خبر بغداد.. اخماد حريقين كبيرين منفصلين في الكرادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فرقنا نجحت بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للاجهزه الكهربائية مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة تقاطع المسبح في الكرادة ببغداد".وأضافت ان "عملية الاخماد تمت بمشاركة اكثر من 15 اطفاء تخصصية واخرى ساندة بكامل طواقمها مع زج عجلة السلم لتكافح النيران من الأعلى الى الاسفل وتمنع امتداد الحريق الى المخازن المجاورة لموقع المخزن المحترق".

وأشارت الى ان "ما ان اكملت فرق الدفاع المدني اخماد حادث حريق المخزن حتى اندلع حادث حريق اخر في مطعم وفندق في بنايه( الإناء الملكي) ذات الخمسة طوابق مع قاعات أرضية في منطقة الكرادة خلف بدالة العلويه ببغداد".

ولفتت الى ان "الفرق استنفرت وتسارعت لتنفيذ عمليات الإنقاذ من خلال عجلة السلم ذات الاستخدام المزدوج إنقاذ وإطفاء بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران داخل البناية المحترق لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول واخماد الحريق بالكامل بمشاركة ذات فرق الإطفاء 15".

وبينت ان "فرق الدفاع المدني اكملت اخماد الحادثين دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريقين بادئ الأمر".

