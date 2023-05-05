انت الان تتابع خبر العمليات المشتركة تكشف تفاصيل الضربة الجوية في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيام ورد لـ الخليج 365 : "الحاقا ببيان قيادة العمليات المشتركة امس حول استهداف نسور f16 خلية ارهابية في وادي الشاي فقد اسفرت هذه العملية البطولية كما وعدنا شعبنا امس بالكشف عن تفاصيلها عن قتل المجموعة الارهابية وتدمير عدد من المضافات في وادي الشاي كما عثرت قوة مشتركة من قاطع عمليات كركوك على ٣جثث للإرهابيين".

وأشارت الى انه "بينها جثة مايسمى شرعي كركوك وعدد من الاعتدة المختلفة والرمانات اليدوية ومبلغ مالي ".

وأضافت ان "قواتنا الامنية ستلاحق الخلايا الارهابية في كل مكان حتى استئصال هذه الغدة السرطانية من بلادنا مثلما ستبقى جاهزية قطعاتنا الامنية بمختلف صنوفها منظوماتنا الاستخبارية على اهبة الاستعداد لتنفيذ ما يوكل اليها من مسؤوليات وواجبات بارادة رجال المنظومات الامنية والاستخبارية ".

