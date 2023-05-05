بايدن يهدد بعقوبات جديدة ضد المسؤولين عن نزاع السودان

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن المعارك الدائرة منذ أسابيع في السودان يجب أن تنتهي، مهددا بعقوبات جديدة بحق الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء.

وأوضح بايدن إنه وقع مرسوما يعزز صلاحيات الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في السودان، ويقوضون العملية الانتقالية الديموقراطية، ويستخدمون العنف ضد المدنيين ويرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.