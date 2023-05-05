أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن المعارك الدائرة منذ أسابيع في السودان يجب أن تنتهي، مهددا بعقوبات جديدة بحق الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء.
وأوضح بايدن إنه وقع مرسوما يعزز صلاحيات الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في السودان، ويقوضون العملية الانتقالية الديموقراطية، ويستخدمون العنف ضد المدنيين ويرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يهدد بعقوبات جديدة ضد المسؤولين عن نزاع السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.