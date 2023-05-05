كوريا الجنوبية تسجل 18 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت بيانات وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 18 ألف و752 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 31 مليونا و251 ألف حالة.

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وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة لها علاقة بالفيروس، لترتفع إجمالى حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و518 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعطت كوفيد-19 أعلى مستوى من التأهب للطوارئ الصحية لأول مرة في

30 يناير 2020، وواصلت لجنة الخبراء تطبيق هذه الحالة منذ ذلك الحين في الاجتماعات التي تعقد كل 3 أشهر.

غير أن عددا من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، بدأ في الآونة الأخيرة رفع حالات الطوارئ المحلية.

وعبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن أمله في إنهاء حالة الطوارئ الدولية هذا العام.

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