إطلاق نار في صربيا يُنهي حياة 8 أشخاص

ياسر رشاد - القاهرة - لقى 8 شخصًا حتفهم وأُصيب 13 آخرون، اليوم الجمعة، في ثاني حادثة إطلاق نار شهدتها صربيا في غضون يومين، حيث أطلق مسلح النار من مركبة متحركة في ضاحية ملادينوفاك قرب العاصمة الصربية بلجراد.

اقرأ أيضًا.. طفل يُنهي حياة 9 أشخاص في مدرسة ابتدائية (ِشاهد)

وأفادت قناة تلفزيون آر.تي.إس الحكومية الصربية أن الشرطة الصربية اعتقلت المشتبه به في عملية إطلاق النار، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأقامت الشرطة في وقت سابق حواجز على الطرق قرب بلدة ملادينوفاتس على بعد 42 كيلومترا إلى الجنوب من بلجراد للبحث عن مشتبه به يبلغ من العمر 21 عاما، وفقًا لرويترز.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي وزارة الداخلية للحصول على تعليق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به كان طرفا في مشادة دارت في ساحة مدرسة في ساعة متأخرة أمس الخميس وأنه غادر بعدها لكنه عاد ببندقية ومسدس، وظل يطلق النار من سيارة متحركة على أشخاص بشكل عشوائي في 3 قرى.

وأطلق حوالي 600 فرد من قوات الأمن الصربية بما في ذلك وحدة مكافحة الإرهاب الخاصة وقوات الدرك عملية لملاحقة المشتبه به.

وداخل قرية دوبونا بالقرب من ملادينوفاتس رأى شاهد من رويترز رجال شرطة مدججين بالسلاح يقيمون نقطة تفتيش ويدققون في حركة المرور القادمة.

إطلاق نار غير مسبوق داخل مدرسة

وتأتي تلك الحادثة بعد أقل من 48 ساعة على حادثة أخرى شهدتها

صربيا وتسببت في حزن واسع، حيث أقدم فتى يبلغ من العمر 13 عاما بإطلاق النار في مدرسة في بلجراد، قبل أن يسلم نفسه.

وأسفرت حادثة إطلاق النار التي شهدتها المدرسة عن مقتل تسعة وإصابة سبعة.

وتبدأ صربيا الواقعة في منطقة البلقان اليوم الجمعة حدادًا رسميًا يستمر ثلاثة أيام على ضحايا إطلاق النار الأول الذي وقع يوم الأربعاء الماضي.

وتجمع العشرات من مدرسي المدارس الثانوية أمام وزارة التعليم في وسط بلجراد أمس الخميس للمطالبة بتعزيزات في تأمين المدارس ونظام التعليم.

وبعد إطلاق النار في المدرسة في بلجراد، فرضت الحكومة الصربية حظرا يستمر لعامين على إصدار تصاريح الأسلحة الجديدة فضلا عن مراجعة التصاريح الحالية والنظر في كيفية تخزين أصحاب الأسلحة لأسلحتهم.

وتشهد البلاد، شأنها شأن بقية دول غرب البلقان، انتشارا كبيرا للأسلحة والذخائر العسكرية التي ظلت في أيدي الأفراد بعد حروب التسعينيات.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: