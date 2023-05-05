رئيس فاجنر يهدد بسحب قواته من باخموت

ياسر رشاد - القاهرة - هدد رئيس قوات "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجن، بسحب قواته من باخموت في 10 الشهر الجاري بسبب نقص الذخيرة، حيث تعتبر هذه هى المرة الأولى التي يلمح فيها بريغوجن إلى إمكانية الانسحاب من المدينة التي تدخل المعارك فيها الشهر العاشر تقريبا.

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وبسبب طول المعركة والخسائر الفادحة التي تكبدها الجانبان، أصبحت باخموت رمزا للنزاع بين الروس والأوكرانيين من أجل السيطرة على منطقة دونباس، وهو الهدف المعلن لموسكو، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وفي الأشهر الأخيرة، تقدمت القوات الروسية شمال باخموت وجنوبها، وقطعت الكثير من طرق الإمداد الأوكرانية وسيطرت على الجزء الشرقي منها.

وأعلن بريغوغين، الثلاثاء، عن تقدم القوات الروسية، في مدينة باخموت، بحوالي 160 مترا في اتجاهات مختلفة، مشيرا إلى أن القوات فرضت سيطرتها على مساحة 53 ألف متر مربع.

وقال بريغوجين، في تصريحات نقلتها الخدمة الصحفية بمؤسس فاغنر: "تقدمت اليوم قوات فاغنر، في مدينة باخموت مسافة تصل إلى 160 مترا في اتجاهات مختلفة، وسيطرت وحداتنا على 53 ألف متر مربع، ويتبقى 2.7 كيلومتر تحت سيطرة العدو".

وكرر بريغوجن، الذي دخل مرارا في خلافات مع وزارة الدفاع الروسية، شكاوى من أن موسكو لا تزود قواته بالذخيرة الكافية، وقال إنه نتيجة لذلك تُمنى فاغنر بخسائر فادحة لا داعي لها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشكو فيها بريغوجين من نقص

الذخيرة، لكنها المرة الأولى التي يلمح فيها إلى إمكانية الانسحاب من المدينة التي تدخل المعارك فيها الشهر العاشر تقريبا.

انتقد بريغوجين مرارا القيادة العسكرية العليا الروسية في الماضي، وهاجك رئيس الأركان فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، وهما شخصيتان رئيسيتان في روسيا، الأمر الذي عد تصعيدا.

اتهم رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة هيئة الأركان العامة في بلاده بـ"الخيانة" برفضها على حد قوله، تسليم معدات لعناصره الذين هم في الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا.



قال بريغوجين في تسجيل صوتي نشره مكتبه الإعلامي على تلغرام "رئيس الأركان ووزير الدفاع يصدران الأوامر العشوائية ويطلبان ليس فقط عدم تسليم الذخيرة لمجموعة فاغنر ولكن أيضا عدم مساعدتها في مجال النقل الجوي".



أضاف "هناك مواجهة مباشرة هي محاولة لتدمير فاغنر. وترقى إلى خيانة للوطن في حين تقاتل فاغنر من أجل باخموت وتتكبد خسائر بشرية بالمئات كل يوم".

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