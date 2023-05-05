شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد النواب فى أسبوع.. الموافقة على 5 مشروعات قوانين منها "حيازة الحيوانات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، الأسبوع المنقضى، حيث وافق المجلس نهائياً على 5 مشروعات قوانين، أبرزها: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب "لوضع إطار تشريعي في التعامل مع الحيوانات الخطرة والكلاب بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين وكذلك رعاية الحيوان والرفق به " ، تعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء "لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ مشروعاتها"، تعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء أكاديمية الشرطة "لتزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة".

وإعمالا لدوره الرقابي واجه مجلس النواب الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف بنحو 143 أداة رقابية فيما يخص عمل وزارته، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن دور الوزارة وجهودها بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد، وعن الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة، وغيرها من الملفات التي تخص قطاع وزارته.

وأكد رئيس مجلس النواب أن مصر -شعباً وحكومة- تؤكد على دعمها الكامل للشعب السوداني الشقيق وحرصها على أمنه وأمانه، وفي يوم "عيد العمل والإنتاج" وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي تحية عرفان وتقدير لسواعد عمال مصر الأوفياء بناة الأوطان وباعثو الأمل وصانعو مستقبل الأجيال.

كما بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

أكد خلالها على عظيم تقديره لكل يد شريفة تدرك قيمة العمل وتقدرها، وتبذل الجهد الصادق الدؤوب لنشر الخير والنماء في جميع ربوع الوطن، وتابع "لقد كان عمال مصر على قدر الثقة والمسئولية، ونحن معكم اليوم، نجدد ثقتنا في عمال مصر الأوفياء، متمنين لهم دوام التوفيق، ومستقبل أفضل من أجل خير هذا الوطن وشعبه النبيل".

ويعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء، الموافق 9 من مايو الجارى.