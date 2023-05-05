عراك بالأيدي بين مندوب أوكراني وعضو بالوفد الروسي باجتماع رؤساء البرلمانات في أنقرة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - شهد اجتماع لدول البحر الأسود في العاصمة التركية أنقرة، خناقة شوارع بين مندوب أوكراني وعضو بالوفد الروسي، بعدما انتزع منه الأخير العلم الأوكراني لمنعه من اقتحام مقابلة يجري تصويرها مع رئيسة الوفد الروسي.

ونشر أوليساندر ماريكوفسكي مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك، يظهر فيه وهو يضرب المندوب الروسي ويستعيد علم بلاده.

وشوهد ماريكوفيكسي، وهو يحمل علما أوكرانيا ويقف خلف مندوب روسي، خلال جلسة تصوير، فيما كان المندوب الروسي يرفع العلم الأزرق والأصفر. ولاحق ماريكوفيسكي المندوب الروسي، لينتزع منه العلم ويضربه.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن السفارة الروسية قولها، إنه تم نقل العضو الروسي إلى المستشفى، كإجراء احترازي. ووصفت السفارة الحدث بأنه "بذيء"