انت الان تتابع خبر توضيح رسمي بشأن إنهاء تكليف المستشارين في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحافظ في بيان ورد للسومرية نيوز، "اشارة الى ما تداولته بعص المنصات الاعلامية بخصوص الاوامر الادارية (7999 و 8000) في 19 /4 /2023 الخاصة بأنهاء تكليف مستشارين نوضح مايلي :-

* ان اغلب اوامر التكليف للمستشارين المنوه عنهم في هذه الاوامر كانت قديمة وبعضها يعود الى الايام الاولى لتحرير محافظة الانبار من عصابات داعش.



* ان جميع اوامر التكليف كانت بدون تبعات مالية لان اغلب هؤلاء المستشارين هم موظفون ويتقاضون رواتب من دوائرهم الاصلية او متقاعدون يتقاضون رواتب تقاعدية.

*ان الغاية من التكليف كانت لمساعدة الادارات المحلية في انجاز الكثير من الملفات خاصة في مجال عودة النازحين والاستقرار المجتمعي وتأمين ايصال الخدمات خاصة مع التباعد الجغرافي لأقضية ونواحي وقرى المحافظة، مع الاشارة الى ان جميع المستشارين هم من الوجوه الاجتماعية المرموقة والشخصيات المؤثرة على المستوى الاجتماعي مع امتلاكهم شهادات وخبرات تؤهلهم للقيام بالمهام المكلفين بها.

*بعد الاستقرار الذي شهدته المحافظة على مختلف النواحي وتمكن الدوائر والادارات من اداء واجباتها على الوجه المطلوب أصبح لزاماً انهاء تكليف المنوه عنهم ليتمكنوا من الخدمة في مجالات أخرى.