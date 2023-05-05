سوريا تسجل 7 هزات أرضية خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، تسجيل 7 هزات أرضية خفيفة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن جميعها بقدر أقل من 2.9 درجة على مقياس ريختر.

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وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني للزلازل؛ فأن الهزات سجلت منذ أمس وحتى الساعة الـ 8 من صباح اليوم وتنوعت بين : هزة شمال غرب اللاذقية بـ 48 كيلومتراً بقدر 1.9 درجة، وأخرى جنوب غرب اللاذقية 2.6 درجة، وثلاث هزات في لواء اسكندورون، الأولى شمال

غرب إدلب بـ 47 كيلومتراً بقدر 2.6 درجة، والثانية شمال غرب إدلب بـ 42 كيلومتراً بقدر 2.6 درجة، والثالثة شمال غرب إدلب بـ 63 كيلومتراً بقدر 2.5 درجة.

كما سجلت محطات الرصد هزة في البحر المتوسط جنوب غرب تركيا بقدر 2.8 درجة، وهزة وسط تركيا بقدر 2.8 درجة.

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