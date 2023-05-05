شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلاوة: لا يمكن لأى مستثمر أن يستبعد سوقا بها أكثر من 100 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مصر كانت وستظل سوق جاذب لأي مستثمر في العالم فلا يمكن لأي مستثمر أن يستبعد سوق به أكثر من 100 مليون مواطن كما أن الدولة تفسح الطريق أمام مشاركة حقيقية وواسعة للقطاع الخاص في مصر.

وأشار حلاوة إلى أن الدولة أتاحت طرق عديدة للسماح القطاع الخاص للعمل معا سواء بالتخارج والشراء وسواء بالمشاركة او باستخدام التطور التكنولوجي وهذا يفتح الباب للمشاركة،كما أكد أن مصر تمتلك بيئة جاذبة للاستثمار وهناك قانون صدر يخص حماية المنافسة في مصر ومن يتحدث عن الاحتكار او الممارسة الاحتكارية فنحن نسال سوال هل هناك من تدخل لانشاء مصنع او اقامة مشروع بعينه وقامت الدولة بمنعه حتى نقول ان هناك ممارسات احتكارية من الدولة او قامت بمنعه فهذا كلام غير صحيح.