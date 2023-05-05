نواب: الاهتمام الرئاسى بمخرجات الحوار الوطنى ضمانة حقيقية لإنجاحه

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون لديه الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات التنفيذية، التى تكفل تنفيذ كل ما يصدر من قرارات وتوصيات عن الحوار الوطنى، ومشاركة جميع المصريين فى صنع وصياغة مستقبل الغد، مؤكداً أن الرئيس السيسى منذ أن تولى مسئولية الحكم فى مصر كان حريصاً كل الحرص على طرح جميع الحقائق أمام المصريين بكل شفافية ووضوح.

ولفت إلى أن الجلسة الأولى للحوار الوطنى عبرت عن مصر كلها، ممثلة فى القوى السياسية والشعبية والحزبية التي شاركت فى الحوار الوطنى، موجهاً التحية والتقدير للقائمين عليه ولجميع المشاركين في الحوار الذى سيكون له آثاره الايجابية فى صياغة مستقبل واعد لمصر وشعبها فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مؤكدا أن القضايا المهمة التى جاءت فى الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجلسة الأولى للحوار الوطنى بمثابة ضمانة حقيقية لإصرار القيادة السياسية على إنجاح الحوار وتحقيقه لجميع أهدافه.

وأبدى اتفاقه مع تصريحات الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني التى أكد فيها أن مجلس أمناء الحوار الوطني اتفق بالإجماع على استبعاد 3 قضايا من المناقشات، تشمل: الدستور والأمن القومي والسياسة الخارجية، وأن هذه هي المرة الاولى التي يكون فيها حوار بلا أهداف مسبقة وأنه لا توجد قوة سياسية ولا تيار شبابي ولا نقابي لم يشارك في الحوار داخل مصر، لا يوجد فرد واحد أعلن رفضه للحوار، هناك أصوات فردية تتشكك في الحوار، لكن على مستوى الكيانات، فالجميع مشارك.

فيما يوضح النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن القوى السياسية المشاركة فى هذا الحوار ومن خلال الأوراق التى تقدمت بها لطرحها على طاولة الحوار الوطنى بمثابة وجود رؤية كاملة تمتلكها العقول المصرية لكل قضايا الوطن التي فرضتها المتغيرات الدولية لتحقيق طموحات وامال الشعب المصرى ولمواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية، معرباً عن ثقته فى أن الحوار الوطني سيخرج بأفكار حديثة تحقق التنمية الشاملة للدولة المصرية لأن الهدف النهائي الوصول إلي أكبر قدر ممكن من الاستفادة بالآراء المتاحة علي أرضية وطنية، خاصة وأن عقد الحوار الوطني تحت مظلة رئاسة الجمهورية يضمن للجميع تنفيذ المخرجات النهائية.

وأضاف أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجلسة الأولى للحوار الوطنى رسمت الطريق أمام جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى الحوار الوطني لصياغة استراتيجية وطنية وشاملة لاستكمال الجهود الناجحة للقيادة السياسية للانتقال إلي الجمهورية الجديدة والتأكيد علي أن الدولة المصرية عازمة علي المضي قدمًا نحو مشاركة أكثر فاعلية لكل أبناء الوطن، معتبرا أن المصريين يثقون فى حرص الرئيس السيسى على تنفيذ كل ما يصدر عن الحوار الوطنى من قرارات وتوصيات.

ووجه النائب أشرف أمين، التحية والتقدير لجميع القوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى، مؤكداً أن استجابة القوى الوطنية للجلوس على المائدة المصرية للحوار الوطنى ضمانة حقيقية لانجاحه وتحقيقه لجميع أهدافه، مؤكداً أن الرئيس السيسى حقق نجاح كبير فى التفاف كل المصريين حول جميع مؤسسات الدولة المصرية.