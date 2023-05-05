«أين الذخيرة؟ جنودي يموتون».. قائد «فاجنر» ينهال بالشتائم على وزير الدفاع الروسي ويهدد بالانسحاب من باخموت الأوكرانية

الشارقة - اميمة ياسر -

واصل يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاجنر" الروسية، تهديداته، اليوم الجمعة، في ظل احتدام المعارك مع القوات الأوكرانية في مدينة باخموت، التي تسعى القوات الروسية إلى بسط نفوذها وسيطرتها عليها.

وفي تصريحات جديدة له، هدد بريغوجين بسحب قواته من مدينة باخموت، في موعد أقصاه 10 مايو الجاري، وتسليمها إلى الجيش الروسي، جرّاء نقص الذخيرة، محملاً المسؤولية لوزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت سابق، اتهم قائد "فاجنر" وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف، بأنهم "وراء النقص الكبير في إمدادات السلاح للمجموعة، والذي يصل إلى 70%"، بحسب قوله.

وفي فيديو عبر "تليجرام"، ظهر مؤسس "فاجنر" مستاءا من الوضع، قائلاً: "شباب من مقاتلي فاجنر قد قتلوا اليوم، اسمعوني جيداً: هؤلاء المقاتلون أبناء أسر أو آباء.. لدينا نقص في الذخيرة بنسبة 70%.. شويغو.. غيراسيموف.. أين إمداداتي؟".

يأتي هذا بعدما أعلن يفغيني بريغوجين أمس الخميس أن هجوماً مضاداً وعدت به القوات الأوكرانية قد بدأ بالفعل، مشيراً إلى أن قواته لاحظت نشاطاً متزايداً على طول الجبهة الشرقية في الآونة الأخيرة.