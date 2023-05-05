انت الان تتابع خبر خسائر مرعبة.. "فاغنر" تحمل "شويغو" مسؤولية سقوط الاف القتلى بأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو جديد "سيتحمّلون مسؤولية عشرات آلاف القتلى والجرحى تجاه أمّهاتهم وأولادهم".

وذلك بعيد ساعات على إعلانه عزمه على سحب مقاتليه اعتبارا من 10 أيار/ مايو من باخموت حيث يخوضون القتال في الخطوط الأمامية لعدم تلقّيه ذخائر من الجيش.

