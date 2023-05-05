انت الان تتابع خبر كربلاء يفوز على نوروز والزوراء يخطف تعادلاً من نفط الوسط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455146-638188967493058910.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-05 | 17:17
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حقق فريق كربلاء فوزاً على نوروز بهدف نظيف، فيما تعادل الزوراء مع نفط الوسط بهدفين لكل منهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز.
وجرت مباراة نوروز وكربلاء على أديم ملعب أديم ملعب السليمانية، وشهدت فوز كربلاء بهدف سجله اللاعب نور المصطفى في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، رفع كربلاء رصيده إلى النقطة 37 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 34 في المركز 12.
وفي مباراة أخرى، حقق الزوراء تعادلاً بهدفين سجلهما علي يوسف في الدقيقة 57 وسعد عبد الأمير في الدقيقة 58، أمام نوروز الذي سجل هدفيه اللاعب حسين إبراهيم في الدقيقة 35 و 53.
وبهذا الفوز، رفع كربلاء رصيده إلى النقطة 37 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 34 في المركز 12.
وفي مباراة أخرى، حقق الزوراء تعادلاً بهدفين سجلهما علي يوسف في الدقيقة 57 وسعد عبد الأمير في الدقيقة 58، أمام نوروز الذي سجل هدفيه اللاعب حسين إبراهيم في الدقيقة 35 و 53.
وبذلك، وصل الزوراء إلى النقطة 52 في المركز الثالث، بينما رفع نفط الوسط رصيده إلى النقطة 32 في المركز 15.
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