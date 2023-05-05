مبعوث البرهان يرفض الوساطة في الأزمة السودانية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السفير "دفع الله الحاج"، مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني "عبد الفتاح البرهان"، أن ما يحدث في بلاده "أمر داخلي لا يتطلب وساطة"، رافضًا أي جهود لتدويل الأزمة.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة، قال "الحاج": "بالنسبة لنا ما يحصل هو تمرد ونحن ماضون لوضع حد له حسب الإجراءات المعروفة في كُل الدول"، مُضيفًا أن "الأمر داخلي لا يتطلب وساطة، ونحن لا نُؤيد أي أفكار قد تقود إلى تدويل الأزمة الداخلية في السودان".

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أضاف الحاج: "أكملت لقاءاتي المُقررة في أديس أبابا التي بدأتها بالاجتماع برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الأثيوبي ورئيس جمهورية جزر القمر بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومفوض الشؤون السياسية في الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لمنظمة إيفاد".



تابع: "تحدثت مع الأطراف عن تطورات السودان بسبب الأزمة التي أدى إليها تمرد حركة الدعم السريع".



أردف: "أكدت لهم أن سلامة المواطنين بالمرتبة الأولى، ولذلك تم توجيه القوات المسلحة بتوخي الحذر أثناء عمليات المُلاحقة".

صرح الحاج بخصوص الحديث عن إنشاء آليات تواصل مع قوات الدعم السريع: "نرفض خلق إنشاء آليات التواصل بين الأطراف في السودان، نتواصل مع من، مع مُتمردين".

وواصل: "وافقنا على الهُدنة من باب أخلاقي حيال المواطنين الذين يُعانون جراء الأزمة، الحكومة والجيش السوداني هي المؤسسات الشرعية الوحيدة وفد اتفق معي كل المسؤولين الذين التقيتهم".

دعا مبعوث مجلس السيادة "الحاج"، كُل حاملي السلاح لتركه، قائلاً: "كُل من يضع السلاح أرضًا فإنه يتمتع بالعفو الكامل، وربما ينظر في إدماجه بالقوات المسلحة السودانية".