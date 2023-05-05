تحذيرات في أوكرانيا من ضربات صاروخية روسية

ياسر رشاد - القاهرة - دوّت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية "كييف" وضواحيها ومُعظم المُقاطعات والمُدن في البلاد، للتحذير من ضربات صاروخية روسية.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، تم إطلاق صافرات الإنذار في كييف في تمام الساعة 17:05 بتوقيت موسكو.

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وأظهرت خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية وجود تهديدات جوية في مُدن جيتومير، وتشيرنيغوف، وتشيركاسي، وبولتافا، ودنيبرو بيتروفسك، وسومي، وكيروفوغراد، ونيكولاييف، وفينيتسا، وخاركوف، وأوديسا.

كما تم إطلاق صافرات الإنذار في المناطق التي لا تزال تُسيطر عليهما قوات كييف في مدينتي خيرسون وزابوروجيه ومُقاطعتيهما.

من ناحية أخرى، حذر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، من

أن كييف ورعاتها الغربيين سيُواجهون حتمًا العواقب الوخيمة للهجوم المُضاد المُخطط له، والقوات الروسية مُستعدة لأي تطور في الأحداث.

وقال "جالوزين" في مقابلة صحفية مع"إزفستيا": "إن ضخ كييف بأسلحة غربية بشكل طائش وغير مسؤول على الإطلاق، وتشجيع أفكارها للهجوم المُضاد لن يُؤدي إلا إلى إراقة الدماء والمزيد من تصعيد الصراع وتأجيج الوضع، أود أن أحذر نظام كييف ورعاته الغربيين من العواقب الوخيمة الحتمية لذلك".