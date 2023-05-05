رئيس وزراء المجر يدعو إلى إحلال السلام في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان"، إلى إحلال السلام في دولة أوكرانيا "الواقعة في شرق أوروبا"، واصفًا إياها بأن جُزءًا منها "أرض مجرية" قديمة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال أوربان في حديث لإذاعة Kossuth: "يعيش هُناك هنغاريون أيضًا في أوكرانيا، وجُزء من هذا البلد هو أرض هنغارية مملوكة الآن لأوكرانيا".

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أضاف: "(هنغاريون من مواطني أوكرانيا) يموتون أيضًا في الحرب، ونحن الهنغاريون لدينا دافع مُضاعف على الأقل، لتحقيق السلام".

تابع "أوربان" في نفس المقابلة، أن أحدًا لن يخرج مُنتصرًا من النزاع في أوكرانيا، داعيًا لعدم تخيل إمكانية هزيمة قوة نووية.

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية هنغاريا بالاعتذار عن ظهور رئيس وزرائها فيكتور أوربان في وشاح عليه خريطة "هنغاريا العُظمى" تضم أراضي دول أخرى بينها أوكرانيا.

قالت الوزارة: "أوكرانيا تتوقع الاعتذار عن الحادث وتأمل في أن يمتنع الجانب المجري في المستقبل عن الخطوات التي لا تنمّ عن احترام وحدة أراضي بلادنا"، مُشيرة إلى أنه تم استدعاء السفير الهنغاري وإبلاغه برفض كييف لمُمارسات أوربان.