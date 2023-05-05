إسقاط طائرتين ومقتل 630 حتى الأن .. عمليات عنيفة للجيش الروسي في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على نحو 630 جنديا أوكرانيا على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي، كما أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في سماء خيرسون.

فصائل هجومية واصلت عملياتها في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك، مدعومة من قوات الإنزال الجوي والمدفعية والطيران.

ودمرت القوات الروسية جسرا في منطقة تشاسوف يار بدونيتسك، حاول الجيش الأوكراني نقل ذخيرة واحتياطيات عبره إلى أرتيوموفيك. وبلغ إجمالي خسائر العدو على محور دونيتسك أكثر من 300 من الجنود والمرتزقة الأجانب.

وخلال اليوم الماضي، تمت تصفية نحو 95 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، و65 جنديا على محور كراسني ليمان، و90 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و80 جنديا على محور خيرسون.

ودمرت القوات الروسية مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية قرب مدينتي كراماتورسك وأفدييفكا في دونيتسك، وأصابت 107 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 123 منطقة.

واعترصت الدفاعات الجوية الروسية 7 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS، بالإضافة إلى 14 طائرة بدون طيار.

ووصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 418 طائرة، و230 مروحية، و3963 طائرة بدون طيار، و421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8992 دبابة ومدرعة أخرى، و1096 راجمة صواريخ، و4739 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و9986 مركبة عسكرية خاصة.