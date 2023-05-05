غارات جوية كل ساعة .. الطيران الروسي يوجه ضربات عنيفة لأوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة أنه خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر مايو الجاري، أطلقت روسيا أكثر من صاروخ أو قنبلة على أوكرانيا كل ساعة.

وكتب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتل -في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي- "منذ الأول من مايو الجاري، شنت روسيا أكثر من 145 غارة جوية في أنحاء أوكرانيا".

وأضاف أن هذا يعني أن روسيا أطلقت أكثر من صاروخ أو قنبلة كل ساعة في اليوم على مدار أربعة أيام على التوالي.

وفي هذا السياق، ذكّر ممثل وزارة الخارجية بأن الولايات المتحدة أعلنت في 3 مايو عن تقديم 300 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية لأوكرانيا.

جدير بالذكر أن الدفعة الجديدة من المساعدة الأمنية والدفاعية الأمريكية لأوكرانيا ستشمل بشكل أساسي الذخيرة والأسلحة الأخرى التي تحتاجها القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي كييف، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم أن قواتها البحرية تمكنت على مدار الأسبوع الماضي من تدمير أربعة أنظمة مدفعية تابعة للجيش الروسي وخمس قذائف هاون ومقتل 75 جنديًا تابعا لهم.

وذكرت القوات المسلحة -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية- أنه خلال الفترة من 27 أبريل إلى 4 مايو، تمكنت وحدات القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من قتل 75 جنديا روسيا، كما ألحقت وحدات المدفعية العسكرية وفرق المارينز أضرارًا بقوات روسيا.

وأضاف البيان أنه وفقًا للبيانات المحدثة، قضى جنودنا خلال نفس الفترة على 75 فردًا وعربة قتالية مصفحة وأربعة أنظمة مدفعية وعربة واحدة ووحدة معدات خاصة ووحدة معدات هندسية وخمس قذائف هاون.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت منذ بدء العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير 2022 من قتل حوالي 193 ألفا و210 من الجنود الروس.

وعلى الصعيد السياسي، قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أثناء لقائه مع وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، في كييف، إن الزيارة هي إشارة للتعاون والدعم بين البلدين.

وأشار زيلينسكي إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية البحرين لأوكرانيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يوليو 1992، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم.

وقال زيلينسكي: "لأن كفاحنا ليس فقط على خط المواجهة - إن شعبنا ومجتمعنا موجود أيضًا في ساحة المعركة. عملهم يساعد جيشنا على إنهاء احتلال أراضينا".

وأضاف زيلينسكي "أوكرانيا ستنتصر بالتأكيد لأنها تحارب وتدافع عن منازلها وأسرها"، و"وسنكون ممتنين لجميع الدول التي تريد حقًا مساعدة أوكرانيا في تحقيق السلام"، مؤكدا أن أوكرانيا تسعى جاهدة من أجل السلام ولهذا السبب عرض على المجتمع الدولي صيغة السلام الأوكرانية.

وفي بروكسل، أدان الاتحاد الأوروبي مجددا استهداف الجيش الروسي للمؤسسات والمناطق المدنية بمدينتي اوديسا وكييف الاوكرانيتين في الأيام الأخيرة.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي قبل قليل أن الأسبوع الماضي شهد تصعيدًا آخر في الحرب الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا مع تزايد القصف العشوائي والدموي للمناطق المدنية خاصة بعدما استهدفت قذائف صاروخية وطائرات مسيرة مرة أخرى أوديسا والعاصمة كييف.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي إلى جانب الهجمات الروسية العشوائية على البنية التحتية المدنية في منطقة خيرسون بالمدفعية الثقيلة، حيث أصابت بشكل ملحوظ سوبر ماركت كبير ومحطة سكة حديد ومحطة وقود. وقتلت أحدث هذه الأعمال أكثر من 20 شخصًا وجرحت ما يقرب من 50 في خيرسون - جميعهم من المدنيين.

وتابع الاتحاد الأوروبي في بيانه أن هذا القتل الطائش للمدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية يجب أن يتوقف على الفور. حيث تشكل هذه الهجمات العشوائية ضد المنشآت المدنية جرائم حرب. وأوضح أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب للقادة والجناة والمتواطئين في هذه الفظائع. ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بمحاسبتهم جميعاً.

وفي سياق متصل، تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في المنطقة العسكرية الجنوبية، جاهزية المعدات العسكرية والأسلحة المرسلة إلى وحدات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقام نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول أليكسي كوزمينكوف المسؤول عن الخدمات اللوجستية في الجيش الروسي - بحسب قناة روسيا اليوم الإخبارية - باستعراض دفعات جديدة من الدبابات الحديثة والمركبات القتالية المدرعة والخاصة المعدات والمركبات التي توفرها شركات الصناعات الدفاعية لتزويد مجموعات من القوات الروسية.

كما تفقد الوزير قواعد تخزين وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية المسحوبة من مناطق القتال ، واستمع شويغو إلى تقارير من نوابه وكذلك من قادة مجموعات القتالية في مقر القيادة المشتركة لمجموعة القوات الروسية، حول الوضع الحالي في مجالات مسؤولياتهم والخطط المحددة للعمل اللاحق.