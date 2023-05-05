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المكنى بـ"ابو طلحة".. جهاز المخابرات يطيح بإرهابي خطير خارج الحدود

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة وبعملية استخبارية نوعية خارج الحدود العراقية تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على الارهابي مصطفى خالد محمد المكنّى (أبو طلحة) أحد عناصر ديوان الجند والمنتمي لما يسمى كتيبة ابو ليث الانصاري بولاية نينوى، والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

واضافت، انه "تمت العملية بناءً على معلومات دقيقة عن الهدف وتعقّب في أكثر من دولة وتنسيق مع أحد الأجهزة الاستخبارية الشقيقة حيث تم اقتياده الى العراق وتسليمه الى الجهات القضائية المختصة".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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