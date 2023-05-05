بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، إلى رئيس كينيا الدكتور ويليام روتو. وسلّم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، خلال استقبال الرئيس الكيني له اليوم. وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يبعث برسالة خطية لرئيس كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.