الناتو يُحذّر أمريكا من ظروف بالغة الخطورة لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة -

حذر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الولايات المتحدة الأمريكية، من "ظروف بالغة الخطورة" بعد اعتداء المسيّرتين على الكرملين مُؤخرًا، ومُسارعة موسكو لاتهام واشنطن بالوقوف وراء هذا الاعتداء، حسبما أفادت "روز جوتيمولر"، نائبة أمين الحلف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قالت جوتيمولر: "يجب أن نُدرك أن ظروفًا بالغة الخطورة يُمكن أن تتولد نتيجة للإقدام على أعمال كهذه".

اقرأ أيضًا.. اجتماع عاجل في أمريكا بشأن الهجمات على الكرملين

وشددت على أن هذا العمل "يرفع درجة الخطورة، لا أعرف ما الذي حدث في موسكو، لكنني قلقة للغاية لأن الكرملين اتهم الولايات المتحدة على

الفور بالوقوف وراء هذا العمل".

من ناحية أخرى، رد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تصريحات البيت الأبيض ونفيه ضلوع واشنطن في هجوم المسيرتين عل الكرملين مُؤخرًا، مُؤكدًا أن روسيا "قالت بالتحديد ما أرادته" في هذا الصدد.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، قد نفى مُشاركة واشنطن في هجوم الطائرتين المسيّرتين على الكرملين.