روسيا تستعد بقوة لاحتفالات عيد النصر

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، مع أعضاء مجلس الأمن سير التحضير لـ "احتفالات عيد النصر" في الـ9 من مايو الجاري، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال بيسكوف: "تم بحث عدد من القضايا المُتعلقة بالتحضير لاحتفالات عيد النصر".

اقرأ أيضًا.. بوتين يصف يوم 9 مايو بالمُقدس لروسيا.. ذكرى النصر العظيم

وحضر الاجتماع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، وسكرتير مجلس الأمن نيقولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ومفوض الرئيس الروسي لشؤون

حماية البيئة سيرغي إيفانوف.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن القوات الخاصة الأمنية الروسية تفعل كُل ما هو ضروري لضمان الأمن في 9 مايو خلال احتفالات "عيد النصر".

وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى تهديدات أمنية واستفزازات وتخريبًا مُمكن أن يحدث في 9 مايو، قائلاً: "القوات الأمنية تتخذ جميع الإجراءات لمنع وقوع أي حوادث خلال احتفالات عيد النصر".