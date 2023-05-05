ضابط ألماني يصف عملية إرهابية ضد بوتين بـ"وخز إبرة"

ياسر رشاد - القاهرة - وصف الضابط الألماني الأسبق، "رالف ثييل"، العملية الإرهابية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "وخز إبرة"، جاء ذلك في حديث لقناة "NTV".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، أكد الضابط الألماني المُتقاعد، أن الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، يخشى أن يفقد ثقة الدول الغربية بعد اعتداء الكرملين.

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وقال الضابط الألماني: "زيلينسكي يخاف فُقدان تضامن حلفائه إذا اتضح أن الأوكرانيين وراء كُل هذا".

واعتبر ثييل، أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تصرفات الجنود

الأوكرانيين، لأنهم "يتمادون في تصرفاتهم".

وعبّر عن ثقته في أن الأوكرانيين ما زالوا غير مُسلحين بالكامل وغير مُستعدين للقتال، مُعتبرًا أن تكتيكات القوات الأوكرانية تهدف في الوقت نفسه إلى تفاقم الوضع.

وفي وقت سابق، تعهد وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" بأن موسكو سترد بإجراءات ملموسة على الهجوم الأوكراني ضد الكرملين.