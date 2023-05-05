بايدن يُهاجم الجمهوريين ويتهمهم باحتكار الاقتصاد الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - شن الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، هجومًا حادًا على خصومه "الجمهوريين"، مُتهمًا إياهم بارتهان اقتصاد الولايات المتحدة، برفضهم المُوافقة على رفع سقف المديونية العامة.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة، قال الرئيس الديمقراطي "بايدن"، إنه سيُبلغ قادة الكونجرس عندما يلتقيهم الثلاثاء بأن عليهم القيام بما قام به كُل كونجرس آخر، وهو رفع سقف المديونية وتفادي التخلف عن السداد.

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وبدأ الوقت ينفد أمام الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس للتوصل إلى اتفاق يُتيح رفع سقف الاستدانة، وإلا قد تتخلف البلاد عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.

ومن شأن تخلّف واشنطن عن سداد ديونها أن يُؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كُبرى في الولايات المتحدة والعالم.

وفي وقت سابق، حذرت إدارة بايدن من أن الصين تأمل بأن تُخفق واشنطن في رفع سقف المديونية العامة بما يدفع باقتصاد البلاد باتجاه "فوضى" التخلف عن السداد.

وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونج، "يرغبون برؤية الفوضى تعم النظام الأمريكي، يرغبون برؤية أننا غير قادرين على أداء وظائفنا الأساسية".

وأشارت يونج، إلى أن هذا الأمر يُشكل اختبارًا لمعرفة أي نظام

هو الناجح عالميًا بين الديمقراطية الأمريكية والطريقة الصينية.

وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، قد قالت إن أي تخلف عن السداد من شأنه وعلى نحو شبه مُؤكد، أن يُثير حالة من عدم اليقين عالميا بشأن قيمة الدولار ومؤسسات الولايات المتحدة وريادتها.

كما حذر البيت الأبيض في وقت سابق من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيضر بأسواق المال المحلية والعالمية، كما سيُؤثر سلبًا على الشركات والعاملين في البلاد.

وحث البيت الأبيض مجلس النواب على التعاون للتوصل إلى اتفاق برفع سقف الدين يجنب الولايات المتحدة تداعيات التخلف عن سداد ديونها.

من ناحية أخرى، انتقد مُستخدمو موقع التدوينات المُصغرة "تويتر"، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتقليده شخصية "دارك براندون"، خلال مأدبة عشاء أقيمت لمراسلي البيت الأبيض.