شكرا لقرائتكم خبر عن باحث حقوقى: جلسات الحوار الوطنى فرصة هامة لتحقيق التوافق بين جميع الفئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هانى محمد الخبير بحقوق الانسان والباحث السياسي، إن مصر شهدت حدثاً تاريخياً بكل المعاني بانطلاق فاعليات الحوار الوطني الذي سيجمع كافة فئات المجتمع ومختلف الفكر والأراء في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب خلال إفطار الأسرة المصرية 26-4-2022، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة وفتح قنوات اتصال بين مختلف الفكر والأراء والسعى لإيجاد حلول للقضايا والمشكلات التى تواجهها المجتمع المصري وصولا إلى طرح المقترحات لتحسين وتعزيز حقوق المواطن المصري سواء كحقوق إنسان أو حقوق إقتصادية وسياسية وإجتماعية .

وأضاف هانى محمد في تصريحات له، أن جلسات الحوار الوطني تعد فرصة هامة لتحقيق التوافق والتضامن بين جميع فئات المجتمع المصري، وهي خطوة مهمة في مسار الديمقراطية والحوار الوطني في مصر، مشيرا الى أن الحوار الوطني يهدف إلى إيجاد حلول ومخرجات لتلك التحديات وتعزيز الوحدة الوطنية والتضامن بين جميع أفراد المجتمع.

وأشار هانى محمد إلى أنه من المتوقع أن تشمل جلسات الحوار الوطني في مصر مختلف القضايا التي تهم المجتمع المصري، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وغير ذلك الكثير، موضحا أن الحوار الوطني سيكون مفتوحاً وشاملاً، مع توافر إرادة حقيقية من جميع الأطراف للتوصل إلى حلول ومخرجات فعالة.