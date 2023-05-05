شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الطماوى: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى كانت شاهدة على دعم البرلمان والحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن هناك ضمانات لنجاح الحوار الوطنى وأن الرئيس السيسى هو الداعم للحوار لتحديد أولويات العمل فى المرحلة الراهنة، لافتا إلى أن السلطة التشريعية والتنفيذية أعلنوا أكثر من مرة دعمهم لمخرجات الحوار خاصة أنها ستأتى من التوافق.

أوضح إيهاب الطماوي أن التوافق سيؤدى لإرسال المقترحات لمجلس الأمناء ثم رفعها للرئيس السيسى، وإذا كانت تحتاج لتدخل تشريعى ستتخذ الإجراءات الدستورية لإحالتها للسلطة التشريعية، وإذا كانت تحتاج لقرارات تنفيذية سيحيلها الرئيس للحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات.

وأكد وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة الإفتتاحية للحوار كانت شاهدة على دعم المؤسستين الدستوريتين سواء البرلمان أو الحكومة للحوار بدليل الحضور المكثف من الحكومة وكل الأحزاب الممثلة داخل البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، وبالتالى التعاون سيكون واضح خلال المرحلة القادمة.