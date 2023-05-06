نيابة عن خادم الحرمين.. الأمير تركي بن محمد بن فهد يحضر حفل استقبال الملك تشارلز الثالث

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، لقادة وممثلي الدول والحكومات المشاركين في حفل تتويج جلالته، وذلك مساء اليوم الجمعة 15 شوال 1444هـ الموافق 5 مايو 2023م، في قصر باكنغهام.

ونقل الأمير تركي بن محمد تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تتويج جلالته ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

من جانبه أعرب الملك تشارلز عن شكره وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد، وللأمير تركي بن محمد لحضوره هذه المناسبة مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

ورافق الأمير تركي بن محمد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز.