السودانيون مُعرضون لسوء التغذية الحاد بسبب الصراع

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد وقف إطلاق النار في "السودان" خروقات، وسط تحسن طفيف في أوضاع المدنيين العالقين في المعارك الدائرة، وفي هذا السياق، أعرب نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، "فرحان حق"، عن خشية برنامج الأغذية العالمي من أن يُعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المُقبلة في البلاد بسبب النزاع هُناك.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة، قال حق: "يخشى برنامج الأغذية العالمي من أن يُعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المُقبلة في السودان بسبب النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع".

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ونقل نائب المتحدث باسم جوتيريش أن برنامج الأغذية "يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يُعانون فقدانًا حادًا في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين مليونين و2,5 مليون شخص".

وأضاف" "هذا سيرفع العدد الإجمالي "لهؤلاء الأشخاص" إلى 19 مليونًا في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المُقبلة في حال

استمر النزاع الحالي".

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 17 ألف طن من المواد الغذائية قد نهبت في السودان، مُنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.

وقال "مارتن جريفيث"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومُنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن ست شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي نهبت في إقليم دارفور بغرب السودان، على الرغم من تأكيدات السلامة والأمن.

واندلعت الاشتباكات المُسلحة بين الجيش السوداني بقيادة "عبدالفتاح البرهان" وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" في 15 أبريل الماضي، بينما أجلت الدول بعثاتها ورعاياها من البلاد.