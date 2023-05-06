وزير الخارجية الكويتي يكشف عن انطلاق رحلات الإغاثة إلى السودان الشقيقة (تفاصيل)

أعلن وزير الخارجية الكويتى الشيخ سالم العبدالله انطلاق رحلات الجسر الجوي الكويتي التي وتستمر لمدة أربعة أيام متتالية بواقع رحلة يوميا، ويأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات السامية وحرصا من الكويت على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة، وفق" كونا".

وقال الشيخ سالم العبدالله في بيان لوزارة الخارجية إنه بناء على توجيهات الأمير الشيخ نواف الأحمد، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وقرار مجلس الوزراء القاضي بإرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لجمهورية السودان الشقيقة، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان بالسرعة الممكنة من منطلق حرص الكويت على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة، فقد قامت الخارجية ترجمة لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة ضمت في عضويتها بالإضافة إلى الوزارة كلا من وزارات الدفاع والمالية والصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي.





وأضاف أن اللجنة تعنى بتسيير جسر جوي بين الكويت وجمهورية السودان لتأمين إيصال المساعدات والمعونات الإغاثية والطبية بالسرعة الممكنة، وقد انطلقت أولى رحلات الجسر الجوى، أمس الخميس، على أن تستمر الرحلات الجوية لمدة أربعة أيام متتالية بواقع رحلة يوميا، ومن ثم يتم التنسيق مع الجهات المعنية مجددا لاستكمال الجسر الجوي.