شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية بشأن السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم السبت، اجتماعا طارئا بخصوص تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري.



كشفت الأمم المتحدة عن نهب ما يقرب من 17 ألف طن من المواد الغذائية في السودان، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.

وذكر مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أنه تم نهب ست شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في إقليم دارفور بغرب السودان، وذلك على الرغم من تأكيدات السلامة والأمن.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن 17 ألف طن من المواد الغذائية نُهبت في مناطق من بينها العاصمة الخرطوم ودارفور من إجمالي 80 ألف طن من المساعدات الغذائية الموجودة لدى الوكالة في السودان.

واندلعت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل الماضي، بينما أجلت الدول بعثاتها ورعاياها من البلاد.

وفى وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إنه حتى قبل اندلاع الصراع، كان ثلث سكان السودان البالغ عددهم 45 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات الإنسانية.