انت الان تتابع خبر مصرع 176 شخصا جراء الفيضانات في الكونغو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محافظ المقاطعة ثيو نغوابيدجي كاسي، يوم الجمعة، إنه عُثر على 176 جثة على الأقل في بوشوشو ونياموكوبي، القريتين المتضررتين من الفيضان الناتج عن الأمطار الغزيرة.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة في القريتين منذ صباح اليوم بتنسيق من محافظ المقاطعة.

ومنذ الأسبوع الماضي، أُبلغ عن هطول أمطار غزيرة في هذا الجزء من البلاد، حيث تحصد الانهيارات الأرضية أرواح السكان بشكل منتظم خلال الفترات المطيرة، وفقا لوكالة "شينخوا".

وخلال الأسبوع الماضي، بقيت أكثر من 780 أسرة مشردة بعد الفيضانات التي ضربت إقليم أوفيرا في كيفو الجنوبية، ودُمرت أكثر من 600 منزل، وفقا لسلطات المقاطعة.

