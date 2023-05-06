تعرف على أبرز المعلومات حول المحادثات في جدة وتطورات الوضع في السودان

أعلنت الحكومة السعودية والأمريكية عن إجراء محادثات خاصة بالحرب في السودان، في السعودية، وذلك عقب تزايد الضربات الجوية والتفجيرات في العاصمة السودانية الخرطوم رغم تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات.

أبرز المعلومات حول المحادثات في جدة وتطورات الوضع في السودان، حسبما ذكرتها صحيفية الجارديان البريطانية.

أكدت الحكومتان الأمريكية والسعودية أن المحادثات المباشرة بين الجيش السوداني المتحارب وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ستبدأ في جدة اليوم السبت 6 مايو 2023، على الرغم من ظهور مؤشرات قليلة على انحسار القتال في العاصمة السودانية.

رحب بيان أمريكي سعودي مشترك "ببدء محادثات ما قبل المفاوضات" وحث على الدعم العالمي المستمر لتهدئة القتال.



وجاء في البيان أن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تحثان الطرفين على مراعاة مصالح الأمة السودانية وشعبها والانخراط بفاعلية في المحادثات الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع".



وأشار البيان الأمريكي السعودي إلى جهود دول ومنظمات أخرى وراء محادثات نهاية الأسبوع، بما في ذلك بريطانيا والإمارات العربية المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجموعات أخرى.