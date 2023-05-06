في ظل الأزمة.. متطوعون بوادى كركر بأسوان يقدمون تسهيلات للعائدين من السودان

تقدم متطوعون في وادي كركر بأسوان تسهيلات للعائدين من السودان، ما يقدم من تسهيلات من جانب المتطوعين فى وادى كركر يطمئن الكثيرين الذين طبعت فى ذاكرتهم مشاهد الدم والنار وعناءات الحرب التى تخلو فيها عن المأوى والثمرات ونجو بالأنفس من بعد خوف، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا.





وقال أحد المتطوعين، نقوم بأدوار لخدمة أشقائنا السودانيين، حيث أن هناك مجموعة من الدعم النفسى وأخرى للإرشاد، وعيادات طبية وتعبئة المنتجات الغذائية، كما أن هناك دعم معنوى ونفسى كبير لهم، لافتا إلى أنهم قالوا :"لم نتوقع أننا نسافر إلى مصر ونجد هذا الإستقبال الكبير، وذلك وفق تقرير القاهرة الإخبارية





تابع أحد المتطوعين، عرفنا إشقائنا السودانيين أن مصر وطنهم الثانى ونحن فى ظهركم حتى آخر شخص يستقل القطار، كما أكد أحد المواطنين السودانيين أن أحد الأهالى المصريين رحب بنا فمصر ليس بيننا وبينها غرابة وهى بلدنا الثانى.