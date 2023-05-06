منظمات دولية تشيد بجهود مصر فى إغاثة اللاجئين من السودان

رصدت كاميرا "القاهرة الإخبارية" زيارة وفد من المنظمات الإقليمية والدولية معبر أرقين الحدودي الجنوبي بين مصر والسودان، إذ تفقد الوفد الخدمات التي تقدمها السلطات المصرية إلى الرعايا الأجانب القادمين من السودان.

وقال مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" إن الوفد المكون من 7 منظمات مختلفة أشاد بالجهود التي تقدمها مصر للقادمين من السودان سواء كانوا من المصريين أو السودانيين أو من الجنسيات الأجنبية المختلفة.

وأضاف أن معبر أرقين يقدم العديد من الخدمات سواء التسهيلات الإدارية أو الخدمات الطبية والإنسانية. ونقل عن رئيس مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر قوله إنهم يرصدون الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية ويرمون خلال الفترة المقبلة إلى تقديم الدعم والعون، لاستيعاب الآلاف من اللاجئين النازحين من السودان.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانين والرعايا الأجانب.