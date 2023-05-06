مقرر مساعد "الشباب بالحوار الوطنى": رفع التوصيات لكل قضية تناقش داخل اللجان

القاهرة - سامية سيد - قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الأسبوع القادم سيشهد إعداد القائمة النهائية للخبراء والشخصيات العامة التي ستحضر عمل اللجان، وفور الانتهاء منها سيتم إعلانها للرأي العام تمهيدا لبدء الجلسات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن سير الجلسات سيكون بعضا منها للاستماع حول القضايا والأطروحات المقدمة من المواطنين والمؤسسات والهيئات والشخصيات العامة، والبعض الآخر حول طرح الحلول التي سترفع في شكل توصيات لمجلس الامناء ثم رئيس الجمهورية لاتخاذ القرارات بشأنها أو نقلها إلى البرلمان لإعداد تشريعات مكمله.

ونوه إلى أنه فور الانتهاء من أي قضية أو موضوع تم مناقشته في لجنة ما، سترفع توصياته بشكل فوري لمجلس الأمناء ثم لرئيس الجمهورية، موضحا أن الحوار الوطني لن ينتظر انتهاء عمل كل لجانه لترفع التوصيات مكتملة بل سترفع تباعا من كل لجنة فور الانتهاء ومناقشة المقترحات المقدمة منها.

وأضاف "القاضي" أنه سيتم التواصل مع الحضور والشخصيات العامة خلال الأسبوع لبدء عمل الجلسات حسب المقترح المقدم من الأمانه الفنية أنها ستكون يوم الأحد للمحور السياسي والثلاثاء للمحور الاقتصادي والخميس للمجتمعي، وسيتم مراعاة التنوع الكامل وترك المساحات مفتوحة للحوار، خلال المناقشات على أقصى قدر.

وكانت قد انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ"الحوار الوطنى" الأربعاء الماضي بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.