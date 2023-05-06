خطوة بخطوة.. مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يتوّج اليوم السبت تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، في أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عاما.

وكان تشارلز قد تولى حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها في سبتمبر الماضي.

وسيصبح تشارلز في سن الـ 74 كأكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 عاما عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر في لندن.

وتحت أنظار نحو 100 من قادة الدول وكبار الشخصيات في العالم، من بينهم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، يُتوج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في 1066، وفقا لوكالة "رويترز".

كما ستتوج زوجته الثانية كاميلا (75 عاما) ملكة قرينة خلال المراسم التي تستمر لمدة ساعتين.

وعلى الرغم من أن المراسم تضرب بجذورها في التاريخ إلا أن القائمين عليها سيحاولون تقديم صورة لنظام ملكي وأمة يتطلعان إلى المستقبل.

وستكون المراسم على نطاق أصغر من ذلك الذي أقيم خلال مراسم تتويج الملكة الراحلة إليزابيث في عام 1953، لكنها ستهدف مع ذلك إلى أن تكون مثيرة للإبهار حيث ستضم مجموعة من الشعارات التاريخية من كرات ذهبية وسيوف مرصعة بالجواهر إلى صولجان يحمل أكبر ماسة مقطوعة عديمة اللون في العالم، فما توقيتات الاحتفالات؟

من 5 صباحًا حتى 6 صباحًا

أي شخص يرغب في مشاهدة الموكب، سيجد أن أفضل المواقع في وسط لندن اتخذها المعسكرون الذين كانوا يصطفون في المركز التجاري منذ أيام.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه عندما تقرر الشرطة أن المنطقة ممتلئة، سيتم إغلاق البوابات وسيتم إعادة توجيه الناس إلى ست مناطق مشاهدة عامة، في جرين بارك وسانت جيمس بارك وهايد بارك.

6 صباحًا - 7 صباحًا

سيبدأ الضيوف الأوائل طريقهم بالفعل إلى كنيسة وستمنستر، استعدادًا لافتتاح الحفل في 7.15 صباحًا.

7 صباحًا - 8 صباحًا

سيملأ الدير بالضيوف البالغ عددهم 2200 ضيف. في الساعة 7.30 صباحًا، ستبدأ التغطية المباشرة للحفل.

8 صباحًا - 9 صباحًا

سيأخذ آخر الضيوف من غير الشخصيات المهمة مقاعدهم، على الرغم من أنه لا يزال هناك ساعات قبل بدء الخدمة. تم إخبار جميع الضيوف العاديين بالجلوس بحلول الساعة 9 صباحًا.

وسيتعرف المشاهدون على بعض الضيوف الشخصيين، بالإضافة إلى ممثلي المقاطعة، ومجموعة صغيرة من النواب والأقران الذين يتم اختيارهم عن طريق اليانصيب (مع 50 مقعدًا لكل غرفة).

9 صباحًا - 10 صباحًا

تتخذ القوات مواقعها وستكون جميعًا في مكانها بحلول الساعة 9.40 صباحًا. ومن الساعة 9:30 صباحًا، سيبدأ مشاهدو التلفزيون في مشاهدة رؤساء الدول ورؤساء الوزراء (ورؤساء الوزراء البريطانيين السابقين) وصغار العائلة المالكة في مقاعدهم.

10 صباحًا - 11 صباحًا

سيكون الجميع ملتصقين بالوافدين الملكيين، وخاصة أفراد دوقات ساسكس ويورك. وفي الساعة العاشرة صباحًا على وجه التحديد، سينطلق الملك والملكة إلى الدير في مدرب ولاية اليوبيل الماسي، في مخالفة للتقاليد.

في الساعة 10.53 صباحًا، تصل الحافلة إلى وستمنستر آبي ويخرج الملك والملكة ليصطفا في الموكب الملكي، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

11 ص - 12 ظهرا

تبدأ الخدمة بالصوت التقليدي لعلماء مدرسة وستمنستر، وهم يغنون "فيفات ريكس" و"فيفات ريجينا". لأول مرة، يتم تضمين أصوات الإناث.

يأتي بعد ذلك رجال الدين والمبشرون ومسيرة الشعارات. ويصل الملك إلى كرسي التركة، وهو الأول من العروش الثلاثة التي سيستخدمها أثناء الخدمة، فيما سيكون أول صوت نسمعه صوت طفل.

وسيتربع الملك على كرسي سانت إدوارد وسيؤدي اليمين ليحكم بالعدل ويدعم كنيسة انجلترا التي هو رئيسها الفخري.

12 ظهرا - 1 ظهرا

ويأتي الجزء الأكثر قداسة من المراسم عندما يمسح رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي بالزيت المقدس على يديه ورأسه وصدره بالزيت المقدس الذي تم تكريسه في القدس.

وبعد تقديم تشارلز بشعارات رمزية سيضع ويلبي تاج القديس إدوارد على رأسه وسط صياح الحضور "حفظ الله الملك".

وبعد ذلك سيقدم ابنه الأكبر ووريثه الأمير وليام التحية راكعا أمام والده واضعا يديه بين يدي الملك متعهدا بالولاء له.

وسيدعو رئيس الأساقفة جميع الحاضرين في الكنيسة وفي جميع أنحاء البلاد لقسم الولاء لتشارلز وهو عنصر جديد في التتويج ليحل محل التكريم الذي كان يؤديه كبار الدوقات وأقران المملكة بصفة تقليدية.

1 م - 2 م

وقت موكب التتويج، حيث يصعد ويلز وأطفالهم والأعضاء العاملون الآخرون في العائلة إلى ثلاث من عربات Gold State Coach خلفهم.

في اللحظة التي يبدأ فيها الملك والملكة التحرك، ستكون مقدمة العرض بالفعل في الجزء العلوي من المول، فيما من المتوقع الوصول إلى قصر باكنغهام في الساعة 1.45 مساءً، وعندها ينتقل الملك والملكة إلى ويست تراس المطل على العشب.

2 م - 3 م

يجب على الملك والملكة الإسراع في الوصول إلى الجانب الآخر من القصر والظهور في شرفة الجبهة الشرقية الإلزامي. وقبل الساعة 2.30 مساءً بقليل، توقع رؤية وميض الستارة والباب مفتوحًا، ثم عروض جوية لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وستستمر الاحتفالات غدا الأحد بإقامة حفلات في الشوارع على مستوى البلاد وحفل موسيقي في منزل الملك بقلعة وندسور.