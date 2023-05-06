بث مباشر.. مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث على عرش بريطانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع "" على تقدم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، وذلك نقلا عن "سكاي نيوز" و"القاهرة الإخبارية".

ويمكن الاطلاع على برنامج حفل تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا من هنا

ويتوّج اليوم السبت تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، في أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عاما.

وكان تشارلز قد تولى حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها في سبتمبر الماضي.

وسيصبح تشارلز في سن الـ 74 كأكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 عاما عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر في لندن.

وتحت أنظار نحو 100 من قادة الدول وكبار الشخصيات في العالم، من بينهم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، يُتوج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في 1066، وفقا لوكالة "رويترز".