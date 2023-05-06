المديرة التنفيذية لليونيسف تدعو إلى حل سياسى طويل الأمد للأزمة بالسودان.. وتكشف طبيعة الأوضاع

قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن الوضع فى السودان يتجه نحو كارثة، مشيرة إلى أن الأطفال يقعون بشكل متزايد فى مرمى النيران.





وأكدت راسل بحسب بيان نشرتة المنظمة : "كما هو الحال فى أى نزاع، فإن الأطفال هم الأكثر هشاشة ويجب بذل كل جهد لإبعادهم عن الأذى، تدعو اليونيسف إلى وقف العنف، وندعو أطراف النزاع للتقيّد بالتزاماتهم القانونية بموجب القانون الإنسانى الدولى وضمان عدم وقوع الأطفال فى مرمى النيران. يشمل هذا وقف جميع الهجمات على المراكز الصحية والمدارس والبنية التحتية للمياه والصرف الصحى التى يعتمد عليها الأطفال.





وأضافت راسل "يعيش الأطفال وسط أعمال عنف مرعبة منذ حوالى ثلاثة أسابيع، وهناك عدد لا يحصى من العائلات تتنقل الآن إلى بر الأمان فى السودان وخارج حدوده، وتعرّض العاملون فى المجال الإنسانى للهجمات أيضًا، بينما تم نهب أو تدمير المرافق الإنسانية والمركبات والإمدادات - بما فى ذلك تلك التابعة لليونيسف".





وأكدت راسل أن اليونيسف تدعو أيضاً إلى حل سياسى طويل الأمد للأزمة، حتى يتمكن أطفال السودان من النمو فى بيئة يسودها السلام ومن التطلع إلى مستقبل أكثر أملاً.