في ظل الأزمة الحالية.. مطالبات بالوقف الفوري لإطلاق النار حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني

طالبت مصر طرفي النزاع في السودان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالوقف الفوري لإطلاق النار حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اتصالين هاتفيين، مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، مُعربًا عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة، مناشدًا بالوقف الفوري لإطلاق النار حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا

وكان مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في وقت سابق، مستجدات الأوضاع في السودان في ظل استمرار الاشتباكات العسكرية المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة مناطق سودانية.

وكشف بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الجيش عن الموقف العملياتي في عدة مدن سودانية، مؤكدًا أن كل المدن والمناطق العسكرية مستقرة وهادئة عدا أجزاء من منطقة العاصمة ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع تواصل خرقها للهدنة المعلنة منذ صباح اليوم، وذلك بالهجوم على منطقة بحري العسكرية فجر اليوم، وقد تم دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة، مؤكدًا أن تلك القوات حاولت منتصف نهار اليوم الهجوم على قيادة منطقة العاصمة المركزية بالخرطوم وتصدت له قوات الجيش بنجاح وحاليا تسيطر عليها قوات الجيش بالكامل.